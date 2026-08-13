Renan Santos: Pedi acareação com Flávio Bolsonaro, mas ele não quer contato conosco

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta quinta-feira, 13, que pediu uma acareação com Flávio Bolsonaro após o senador ter sido filiado ao Missão, mas disse que o parlamentar não quer manter contato com o partido. O candidato participou do evento Blockchain.Rio, realizado na região central do Rio de Janeiro.

"Se Flávio foi vítima de trollagem, isso é uma historinha meio boba. Porém, o fato é que acessaram o e-mail dele e não fizeram nada", comentou Santos. O candidato do Missão também questionou por que Flávio estaria apresentando o episódio como um caso de vitimização.

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"Flávio é parte do centrão patrimonialista, com simulação de discurso de direita. Estamos atrás do mesmo público. A tendência é que eleitores procurem alternativas neste campo direita, e tenho chance de atrair esses votos", afirmou o candidato.

*O repórter viajou a convite do Blockchain.Rio.