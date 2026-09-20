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Renan Santos pede a apoiadores em SC que virem votos e critica eleição em "lista de Vorcaro"

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A cerca de 15 dias das eleições, o candidato à presidência da República Renan Santos (Missão) instou neste domingo, 20, seus simpatizantes em Santa Catarina a uma operação de guerra de duas semanas com o objetivo de virar votos e mantê-lo vivo na disputa eleitoral. Em comício em Balneário Camboriú, ele defendeu que cada apoiador deveria entregar 30 multiplicadores de votos, convencendo "pessoas iludidas e enganadas com mentiras".

"Não aceitem que o seu País, que a sua cidade e o seu estado sejam governados pelos bandidos que estão na lista telefônica do Daniel Vorcaro. Não é correto uma pessoa que dá bons exemplos na sua vida pessoal e profissional dar um péssimo exemplo na hora de nomear quem vai controlar o orçamento do seu próprio País, quem é brasileiro, quem é catarinense decente, não vote em ladrão de esquerda ou ladrão de direita", disse Renan Santos, que aparece com 3% das intenções de voto na mais recente pesquisa Datafolha, divulgada na última quinta-feira (17).

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Em campanha no reduto bolsonarista de Santa Catarina neste fim de semana, Santos tenta escalar nas intenções de voto num momento em que a aposta do oponente Flávio Bolsonaro (PL) para os próximos 15 dias é justamente puxar voto de seus concorrentes à direita - Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema -, na esperança que isso possa garantir vencer a disputa ainda no primeiro turno.

Santos, por sua vez, disse acreditar em uma virada que o permita chegar no segundo turno. "Vocês já viram isso acontecer aqui, com o governador anterior, com o Moisés (Carlos Moisés, governador entre 2019 e 2023). Isso aconteceu com o Zema. Ainda mais numa eleição em que as pessoas estão alienadas, elas não estão falando de política, estão sendo levadas a votar de maneira quase estúpida num ladrão de vermelho, num ladrão de verde e amarelo. Se as pessoas despertarem e conversarem sobre política, nós ganhamos a eleição", disse. Para o candidato do Missão, os dois candidatos na liderança nas pesquisas "são qualitativamente bandidos, não importa o quanto quantitativamente foi roubado".

Em Balneário Camboriú, Santos lamentou que a cidade litorânea tenha que conviver com o filho nº 04 de Bolsonaro, Jair Renan, morando e legislando na cidade, e questionou o que a bancada de Santa Catarina do Congresso, que possui forte peso do PL, fez pelo estado. "No governo do Bolsonaro e do Lula, vocês continuaram sem reforma, sem estrada, sem infraestrutura. O Pacto Federativo continua comendo vocês. Então por que tanta paixão por quem não olha por vocês? Que relação abusiva é essa que vocês têm com esses caras? Vocês não podem ser colônias, a coisa é tão colonial que pega um Carluxo (Carlos Bolsonaro, candidato do PL a senador por Santa Catarina) e taca aqui, sem nenhum vínculo, sem nenhuma história com a região", disse.

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Propostas

Após o comício, Renan Santos foi questionado por jornalistas sobre propostas para a infraestrutura de Santa Catarina e disse que pretende repactuar o Pacto Federativo de maneira a permitir maior redirecionado de recursos federais ao Estado, ao mesmo tempo em que pretende parear o que é investido pela iniciativa privada com o setor público.

"A primeira rodada de investimento do setor público em infraestrutura será nos Estados que já têm alta atividade produtiva, mas graves problemas logísticos: Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Goiás. Esses Estados vão receber muito investimento, porque isso rapidamente vai aumentar o PIB, não só dos Estados, mas do Brasil, então é o investimento mais inteligente de se fazer, e Santa Catarina será muita prioridade nesses investimentos", afirmou.

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