Renan Santos: Muitos elementos que foram adotados em El Salvador vão ser adotados por mim

O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quarta-feira, 26, que irá adotar muitos elementos que foram adotados em El Salvador, dando exemplos como de um regime de exceção em favelas. A declaração foi feita durante a sabatina da V Globo.

"Muitos elementos que foram adotados em El Salvador, e muitos, de maneira muito similar, vão ser adotados por mim", disse. Como exemplo, ele citou o enfrentamento ao crime usando "regime especial" em áreas dominadas pelo crime e denúncias anônimas. "Vai ter um regime de exceção em favelas para eu retomar a favela", continuou.