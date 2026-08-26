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Renan Santos: Muitos elementos que foram adotados em El Salvador vão ser adotados por mim

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quarta-feira, 26, que irá adotar muitos elementos que foram adotados em El Salvador, dando exemplos como de um regime de exceção em favelas. A declaração foi feita durante a sabatina da V Globo.

"Muitos elementos que foram adotados em El Salvador, e muitos, de maneira muito similar, vão ser adotados por mim", disse. Como exemplo, ele citou o enfrentamento ao crime usando "regime especial" em áreas dominadas pelo crime e denúncias anônimas. "Vai ter um regime de exceção em favelas para eu retomar a favela", continuou.

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