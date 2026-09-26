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Renan Santos: fim das bets é manobra eleitoreira de Lula

Escrito por Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) classificou como uma "manobra eleitoreira" a medida provisória (MP) do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que prevê o fim das apostas on-line, conhecidas como bets.

Em vídeo enviado a jornalistas, Renan avaliou que a medida não deve avançar no Congresso. "Essa MP vai caducar, porque o Congresso é todo comprado pelas bets. Volta tudo ao normal. É só uma medida eleitoreira do Lula para fingir que se preocupa com brasileiros que estão se endividando e ficando viciados em bets", afirmou.

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Apesar das críticas à iniciativa do governo, Renan disse ser favorável à proibição das apostas online. Segundo ele, porém, a discussão deveria ocorrer após as eleições e envolver um debate mais amplo com a sociedade.

O candidato também defendeu a discussão de políticas voltadas ao combate à dependência em apostas. Para ele, além da eventual proibição das bets, é necessário buscar formas de "acabar com o vício das pessoas".

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS/BETS/PROIBIÇÃO
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