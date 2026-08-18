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Renan Santos diz que vai montar 'Liga da Justiça' com empresários por reformas estruturantes

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do partido Missão à presidência da República, Renan Santos, afirmou que vai montar uma espécie de "Liga da Justiça" para unir setores empresariais em defesa de reformas estruturantes.

As declarações ocorreram nesta terça-feira, 18, durante o evento "Encontro com Presidenciáveis - Diálogo pelo Futuro do Brasil", promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), em Brasília.

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Na ocasião, Santos defendeu cortes anuais de R$ 200 milhões pelo governo de federal, uma "reforma trabalhista decente", uma nova reforma da Previdência e a desvinculação e desindexação de gastos públicos com o salário mínimo.

O candidato disse que alguns setores empresariais, no entanto, apenas defendem os próprios interesses, em vez de se mobilizar com outros setores. "Vou montar uma espécie de Liga da Justiça", afirmou.

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