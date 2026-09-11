Renan Santos diz que STF está 'completamente insano' e que caso Master chega a ser 'cômico'

O candidato à presidência da República Renan Santos (Missão) afirmou nesta sexta-feira, 11, que o Supremo Tribunal Federal (STF) "perdeu totalmente qualquer raia da loucura" e está "completamente insano". Em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 11, o presidenciável reagiu aos últimos desdobramentos da crise envolvendo ministros da Corte.

Ele afirmou que, "se todas as decisões que são tomadas no STF, são feitas com base no interesse dos ministros em se salvarem de um escândalo, isso significa que a democracia brasileira serve ao escândalo e ela está servindo ao Vorcaro", concluiu.

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O candidato criticou, ainda, a possibilidade de suspensão do julgamento no dia 15, que irá analisar o pedido feito por André Mendonça para que Moraes seja investigado por ligações com o banqueiro Daniel Vorcaro. "Tudo que está saindo sobre o caso do Banco Master não apenas é absurdo, mas chega a ser até cômico... Que saia tudo, que tudo fique claro e que punam os responsáveis", disse.

Ao ser questionado sobre a investigação contra seu adversário Flávio Bolsonaro (PL), Renan Santos afirmou que "as pessoas no Brasil ainda não se deram conta do absurdo que é ver um sujeito como Flávio Bolsonaro, que está em segundo nas pesquisas, tendo ele próprio recebido milhões do Daniel Vorcaro", declarou. "O Lula, 'Xandão' (Alexandre de Moraes) e Flávio vão ter que responder pelos crimes deles, e o Flávio não pode fugir desse assunto", concluiu.

O candidato também respondeu que entende que o STF deve ser preservado como instituição. "Só que as instituições são feitas de pessoas, e quando as pessoas são da mais baixa qualidade, a instituição perde o valor dela. A gente vai precisar recuperar a instituição com novas pessoas", defendeu.

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Datafolha

Em reação a pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta, em que Renan aparece com 3%, o candidato afirmou que "pesquisa que me mostra 3% está completamente maluca". Adicionou, ainda, críticas ao seu adversário Augusto Cury (Avante), que aparece com 6%: "Inclusive a campanha do Cury, que foi uma grande farsa de internet, isso sim deve ser captado. Em todas as pesquisas, inclusive as digitais, ela desapareceu", afirmou.