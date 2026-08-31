Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Renan Santos diz que Lula é 'amigo' e Flávio Bolsonaro é 'aliado' do crime organizado

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "amigo do crime organizado" e que o candidato Flávio Bolsonaro (PL) é "aliado do crime organizado no Rio de Janeiro". Em sabatina da Gazeta do Povo, o presidenciável também criticou o seu adversário Augusto Cury (Avante), que subiu em duas pesquisas divulgadas nesta segunda-feira, 31.

"Os dois estão em primeiro nas pesquisas e são os maiores corruptos envolvidos em escândalos de corrupção da nossa história, e ninguém está ligando", disse. "O Lula é amigo do crime organizado, recebeu através do governo dele, membros do Comando Vermelho e do PCC e teve ministro do governo dele fazendo filme junto com turma do Comando Vermelho do PCC que chama O Grito, tá na Netflix", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em relação a Flávio Bolsonaro, o presidenciável afirmou que "eles estavam apoiando o Bacelar e o TH Jóias, que são ligados ao Comando Vermelho lá no Rio de Janeiro", disse.

Augusto Cury

Além disso, em relação ao candidato Augusto Cury, que subiu nas pesquisas divulgadas nesta segunda-feira e apareceu em terceiro lugar. "O cara que está agora em terceiro, de acordo com as pesquisas que saíram hoje, que parece um filme psicodélico, é o Augusto Cury que falou que vai usar drones para derrotar o feminicídio. É uma coisa muito, muito insana", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O escritor e candidato alcançou o terceiro lugar na disputa presidencial pelo primeiro turno nas pesquisas Atlas/Bloomberg e BTG/Nexus divulgadas nesta segunda, e chegou a atingir dois dígitos no levantamento BTG/Nexus, saltando de 2% a 11% das intenções de voto. No estudo Atlas/Bloomberg, ele atingiu 7,8%, após sair de 1,6% na pesquisa passada.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV