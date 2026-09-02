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Renan Santos diz que facção criminosa não é terrorismo e que 'Trump não quer ajudar'

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quarta-feira, 2, não gosta de chamar facção criminosa de terrorismo, por entender que são coisas diferentes. "Eu não fico tão confortável em ver o Trump querendo falar que: ah, isso é tudo terrorista, porque o Trump não quer nos ajudar", disse em entrevista ao podcast Flow.

Ele afirmou que desconfia da tentativa do presidente norte-americano de resolver a questão brasileira. "Os americanos nunca resolveram o problema do tráfico de drogas na América Latina. Por que agora eles querem? Nunca se interessaram por isso", disse.

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