Renan Santos diz que direita populista que teve Trump como grande nome morreu

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) são candidatos de centro. A fala foi feita durante a 27ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.

"Essa eleição, se você vai puxar quem são as pessoas que querem manter a polarização, não são direitistas radicais ou esquerdistas radicais, até porque o Lula e o Flávio são candidatos de centro", afirmou.

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Ele afirmou, ainda, que a direita populista que teve Donald Trump como grande nome morreu inclusive nos Estados Unidos. "A gente da vendo uma vitória da direita na América do Sul, a direita populista que teve o Trump no grande nome, ela morreu inclusive nos Estados Unidos. Então o papel do Trump, ele apenas vai ser arrastado até o fim. Há um problema de falta de resposta da esquerda mundial para todos os desafios do mundo que tá por aí", concluiu.