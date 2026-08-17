Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Renan Santos diz que direita populista que teve Trump como grande nome morreu

Escrito por Mariana Ribas e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, afirmou nesta segunda-feira, 17, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) são candidatos de centro. A fala foi feita durante a 27ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.

"Essa eleição, se você vai puxar quem são as pessoas que querem manter a polarização, não são direitistas radicais ou esquerdistas radicais, até porque o Lula e o Flávio são candidatos de centro", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ele afirmou, ainda, que a direita populista que teve Donald Trump como grande nome morreu inclusive nos Estados Unidos. "A gente da vendo uma vitória da direita na América do Sul, a direita populista que teve o Trump no grande nome, ela morreu inclusive nos Estados Unidos. Então o papel do Trump, ele apenas vai ser arrastado até o fim. Há um problema de falta de resposta da esquerda mundial para todos os desafios do mundo que tá por aí", concluiu.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS/DIREITA POPULISTA/TRUMP
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV