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Renan Santos diz que Augusto Cury terá que explicar seu crescimento nas pesquisas

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quarta-feira, 2, que seu adversário Augusto Cury (Avante) terá que explicar seu crescimento nas pesquisas de intenção de voto. Em entrevista ao podcast Flow, o candidato afirmou que a estratégia do escritor é falar "nada com nada para um eleitor que está cansado de tudo e que não quer discutir política".

O presidenciável voltou a chamar Cury de "pastel de vento" e sugeriu que seus votos vieram de "uma massa de pessoas que não liga para a política e que está de saco cheio da discussão política" e que micro influenciadores começaram a apoiá-lo. "Dentre esses influenciadores, haviam influenciadores que faziam trabalhos para o Banco Master. Praticamente todos os que divulgavam o Banco Master e que atacavam o Banco Central e defendiam o Master estão ali na campanha do Cury", sugeriu em sua fala.

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A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 2, mostrou que Cury permanece em terceiro lugar na disputa presidencial em primeiro turno, com 10%. O candidato surpreendeu na segunda e terça-feira, nas pesquisas Atlas/Bloomberg e BTG/Nexus. O candidato do Avante atingiu dois dígitos no levantamento BTG/Nexus, saltando de 2% para 11% das intenções de voto. Na sondagem Atlas/Bloomberg, ele atingiu 7,8%, após registrar 1,6% na pesquisa anterior. Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 1º, Cury tem 11%.

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