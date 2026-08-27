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Renan Santos diz não se arrepender de falas contra Lula em debate, mas que não repetiria

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quinta-feira, 27, que não se arrepende das falas feitas no debate da Band/Estadão do último domingo, 23, mas afirma que não repetiria a postura em um novo debate.

Durante a sabatina promovida pelo O Globo, Valor Econômico e CBN nesta quinta, o presidenciável afirmou que estava "verdadeiramente revoltado" com a ausência dos candidatos à presidência Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na ocasião, Renan Santos atacou o presidente Lula e o chamou de "bêbado" e "ladrão", entre outros xingamentos, o que motivou uma ação do petista no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Ao ser questionado sobre se teria se arrependido, ele disse que não. "Eu não me arrependo de nada, não me arrependo sequer dos meus erros, eu não os repetiria quando eu considerá-los um erro", disse. Em seguida, afirmou que não teria a mesma postura em um novo debate eleitoral.

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