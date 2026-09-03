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Renan Santos diz acreditar que ministro André Mendonça vem sendo 'imparcial'

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à presidência Renan Santos (Missão) afirmou que acredita que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça "vem sendo imparcial". A declaração foi feita em entrevista à Bacci TV.

O presidenciável afirmou que o magistrado vem tratando do caso do Banco Master de maneira "fria" e que está passando por um momento de "teste de fogo" com o caso do filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro, intitulado "Dark Horse", em que foi revelado o financiamento da produção pelo dono do Banco Master, Daniel Vorcaro.

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"O tema Dark Horse tem que ser aberto para o Brasil e o Brasil precisa saber o que está acontecendo... O André Mendonça não pode se esquivar disso, e eu não acho que ele vai se esquivar", disse. Ele afirmou que vem gostando muito da condução do magistrado: "Eu acho que o André Mendonça vem tendo uma postura corajosa de enfrentamento que ninguém teve. E eu acho que faz bem para a Suprema Corte a postura que ele vem tendo", disse.

O candidato não mencionou, porém, o recente caso que revelou que Mendonça recebeu pessoalmente o banqueiro Daniel Vorcaro no início de 2025.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS/STF/MENDONÇA/IMPARCIALIDADE
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