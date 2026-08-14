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Renan Santos denuncia ameaça de morte às vésperas de lançamento de campanha em SP

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à Presidência Renan Santos (Missão) afirmou nesta sexta-feira, 14, ter recebido uma ameaça de morte e enviado denúncia à Polícia Federal.

A ameaça foi publicada de forma anônima no Reddit (rede social que funciona como um fórum) com o título "Eu irei matar Renan Santos!". O autor afirma ser estudante de Direito no Largo de São Francisco (da USP), diz ter adquirido uma arma na dark web e que irá assassinar o presidenciável no dia 16. A data é o lançamento da campanha à Presidência do Missão.

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O usuário afirma ter monitorado Renan Santos durante meses e diz nutrir a intenção de atacá-lo desde as manifestações "anti-Master". Destaca que, agora, a diferença é que o candidato estaria "do lado dele".

"Eu sei que isso é jogar a minha vida fora, mas Renan Santos é um nazista. Ele escolheu a minha faculdade como ato de provocação e de vingança ... Durante anos, vimos esses fascistas crescerem e o Renan Santos é o maior líder fascista do Brasil", afirma o usuário anônimo.

O alerta chegou ao partido por e-mail na manhã desta sexta-feira, enviado por uma pessoa que teve acesso à publicação antes de sua exclusão do fórum. O remetente ressalva que não é possível confirmar se o autor da ameaça é de fato aluno da Faculdade de Direito da USP, como afirma o texto.

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Em vídeo encaminhado à imprensa, Renan disse que já vinha recebendo ameaças recorrentes, mas esta seria a primeira com "todos os fundamentos de um eventual atentado".

Apesar da ameaça, o candidato manteve o evento de domingo, com reforço da segurança policial. "Eu estarei presente, haverá toda a assistência das autoridades policiais ali presentes e você pode ir com sua família de maneira segura", afirmou.

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