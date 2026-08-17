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Renan Santos defende PEC da transição para tratar de Previdência ainda este ano

Escrito por Mariana Ribas e Geovani Bucci (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato do Missão à Presidência da República, Renan Santos, defendeu nesta segunda-feira, 17, que uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da transição precisa passar ainda este ano para tratar de Previdência. A fala foi feita durante a 27ª Conferência Anual Santander, em São Paulo.

"A gente quer fazer uma PEC de transição com as desvinculações das tributações, no mínimo para tratar de Previdência, já na virada do ano", afirmou o candidato.

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Ele disse, ainda, que a PEC da transição precisa ser focada na gestão fiscal e nas despesas. "Nós precisamos fazer uma reforma séria e já na transição nós precisamos passar um recado para todo mundo de que o fiscal vai ser prioridade", comentou.

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