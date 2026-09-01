Renan Santos chama Augusto Cury de 'pastel de vento'

O candidato à presidência da República Renan Santos (Missão) chamou o seu adversário Augusto Cury (Avante) de "pastel de vento" e disse que "uma parte importante da população quer comer um pastel de vento, porque está cansada das brigas políticas". A declaração foi feita nesta terça-feira, 1º, em coletiva de imprensa.

Cury alcançou o terceiro lugar na disputa presidencial pelo primeiro turno nas pesquisas Atlas/Bloomberg e BTG/Nexus divulgadas nesta segunda e terça-feira. O candidato do Avante atingiu dois dígitos no levantamento BTG/Nexus, saltando de 2% para 11% das intenções de voto. Na sondagem Atlas/Bloomberg, ele atingiu 7,8%, após registrar 1,6% na pesquisa anterior. Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 1º, Cury tem 11%.

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Ao ser questionado sobre o crescimento de Cury nas pesquisas, Renan afirmou que faz parte do jogo político e que o candidato é "uma pessoa que nunca se posicionou em nenhum momento de crise. Ele é um pastel de vento. Só que uma parte importante da população quer comer um pastel de vento, porque ela está cansada das brigas políticas. O problema é que a briga política existe, goste a população ou não", afirmou.