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Renan Santos: Brasil tem que ter condições de ter uma arma atômica

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, voltou a defender que o Brasil desenvolva bombas atômicas. Durante entrevista nesta quarta-feira, 26, à TV Globo, o presidenciável disse que "ter armas nucleares é uma forma de defender sua própria soberania".

"No futuro, se o Brasil quiser ser uma das cinco maiores nações do mundo, ele vai precisar ter soberania, soberania sob seu próprio território, soberania militar e vai ter que discutir ter bombas atômicas", disse.

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