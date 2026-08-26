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Renan Santos: As medidas que vamos adotar vão deixar a dívida pública estável

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, disse nesta quarta-feira, 26, que as medidas que adotará caso seja eleito irão deixar a dívida pública estável, além disso, voltou a defender o corte de gastos como uma das principais medidas para o problema fiscal do País. A declaração foi feita durante a sabatina da TV Globo.

Ao ser questionado sobre o comprometimento do seu governo com a redução da dívida pública, o candidato respondeu que "as medidas que nós vamos adotar, no mínimo, vão deixar ela (dívida pública) estável", disse. Como exemplo, ele citou que isso seria feito com corte de gastos e aumento do PIB. Além disso, ele mencionou que vai "desindexar desvinculações do piso da educação e da saúde, até porque hoje eles estão irracionais e estão quebrando pequenos municípios", afirmou.

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Em seguida, ele afirmou que será necessário fazer outra reforma da Previdência. "Todas essas medidas vão evitar a aceleração e o resto é o corte de gasto que nós vamos fazer. Só que a beleza dos cortes de gastos é que eles estarão vinculados ao investimento em infraestrutura, que é uma coisa que o Brasil está precisando para poder voltar a crescer", disse.

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