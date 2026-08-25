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Renan Santos anuncia Amanda Vettorazzo como ministra da secretaria-geral, caso vença eleições

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato à presidência da República pelo Missão, Renan Santos, anunciou nesta terça-feira, 25, a sua coordenadora de campanha, a vereadora Amanda Vettorazzo, como ministra da secretaria geral da presidência da República, caso ele vença as eleições. Trata-se do primeiro nome que o candidato anuncia para um ministério. A declaração foi feita durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 25.

O candidato afirmou que esse ministério que poderá ser coordenado pela vereadora é "um ministério que fica dentro da presidência da República, que coordena ações políticas, e com base nisso a secretária geral vai ser responsável por políticas de transparência e combate à corrupção dentro dos ministérios do governo Renan Santos", afirmou. "A secretaria geral faz parte do trabalho estrutural e organizacional da presidência, toca desde a comunicação até a organização da presidência da república na sua relação com os ministérios", continuou.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RENAN SANTOS/AMANDA VETTORAZZO/MINISTRA
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