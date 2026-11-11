Renan Santos admite conversas para concorrer à prefeitura de São Paulo

O presidente nacional do Missão e empresário Renan Santos, que se candidatou à Presidência da República nas eleições de 2026, afirmou que a possibilidade de uma federação para ultrapassar a cláusula de barreira não está no radar do partido e que há conversas para que ele dispute o cargo de prefeito de São Paulo nas próximas eleições municipais.

Na sua primeira disputa presidencial, Renan Santos recebeu mais de 2,6 milhões de votos, superando os governadores Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás, e Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais. O candidato se manteve neutro no segundo turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Das 516 candidaturas do Missão deferidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), apenas duas conquistaram votos o suficiente para se eleger, a do deputado federal Kim Kataguiri (SP) e a do deputado estadual Rafa Minato (SP).

Em uma transmissão após o primeiro turno, Renan Santos avaliou que o saldo do pleito havia sido ruim para a legenda. "Nós não vamos passar de cláusula de barreira. ... O resultado não é bom. Não é bom para o projeto, para aquilo que a gente desenhava", pontuou na ocasião.

Ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele apontou que o maior acerto da campanha foi fazer uma "turnê" pelo Brasil. "Foi fundamental não só para aumentarmos, mas também para conhecermos e engajarmos nossa base. ... Em termos de tom, houve alguns exageros, mas é difícil pensar no que faria diferente."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o presidente do Missão, não está no radar do partido uma possível federação ou uma tentativa de trazer para a legenda deputados de outras siglas para que a cláusula de barreira seja ultrapassada. "Vamos passar os próximos ciclos eleitorais formando lideranças regionais competitivas", afirmou Renan Santos.

Para o futuro, Renan diz que há conversas sobre a possibilidade de se candidatar em São Paulo nas eleições municipais de 2028. "Vimos que temos lideranças sólidas em diversos Estados, então posso confirmar que o partido terá candidaturas competitivas nas principais capitais do País", disse.