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Relator da PEC do BC, senador da oposição diz que Jaques Wagner nunca tratou de Emenda Master

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 16:41:00 Editado em 18.06.2026, 18:56:23
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O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá autonomia orçamentária e financeira ao Banco Central, senador Plínio Valério (PSDB-AM), disse nesta quinta-feira que o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), jamais o procurou para tratar da chamada "emenda Master."

"Tenho acompanhado o noticiário envolvendo o nome do Senador Jaques Wagner, afirmando que ele teria atuado para que eu, como relator da PEC 65/2023, acatasse a emenda batizada de 'emenda Master'. Isso não corresponde absolutamente à verdade", disse Valério, em nota.

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Wagner foi alvo, nesta quinta-feira, 18, de busca e apreensão pela Polícia Federal, na nona fase da operação Compliance Zero, que investiga irregularidades envolvendo o Master. A PF suspeita que o senador baiano recebeu um imóvel de R$ 2,5 milhões e pagamentos de R$ 3,5 milhões para atuar a favor do banco no Congresso.

A chamada "emenda Master", apresentada pelo ex-ministro do governo Bolsonaro e hoje senador Ciro Nogueira (PP-PI) - ele próprio investigado pela PF -, previa aumentar o limite das aplicações cobertas pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por CPF.

O Master tinha como modelo de negócio a venda de produtos como certificados de depósito bancário (CDBs) com remuneração muito acima da média do mercado, que eram publicizados como seguros por causa da garantia do fundo. A liquidação do banco, em novembro de 2025, custou mais de R$ 40 bilhões ao FGC.

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"Em nenhum momento o senador Jaques Wagner sequer tocou nesse assunto comigo", disse a nota de Plínio Valério. "A emenda foi rejeitada de pronto por não guardar relação com a matéria."

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OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/MASTER/JAQUES WAGNER/PLÍNIO VALÉRIO
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