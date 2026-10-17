Relação com Lula nunca foi comercial, e sim institucional, afirma lobista a 8 dias do 2º turno

A oito dias da eleição de segundo turno no Brasil, a empresária e lobista Roberta Luchsinger - investigada por corrupção e tráfico de influência em conjunto com Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha - afirmou à CNN Brasil que sua relação com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nunca foi profissional nem comercial, e sim institucional.

Ainda assim, criticou Lula repetidas vezes e disse que "um presidente da República que não sabe o que está acontecendo na antessala dele ou é mentiroso, ou senil". Isso após dizer que Lulinha se encontrou com diversos ministros do governo federal e que até viajou para a casa do ex-ministro da Educação Camilo Santana, no Ceará.

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Luchsinger, que chegou a se descrever como "melhor amiga" de Lulinha, encerrou a entrevista dizendo que a partir do momento em que Lulinha se cala e não a defende do próprio pai, ela que é a vítima da situação e eles, cúmplices.

A lobista fez referência às vezes em que Lula a chamou de "pilantra" no Podcast Flow e em entrevista à TV Globo, o que, segundo ela, ocasionou em ameaças de morte para ela e para as filhas.

Relação com Antônio Carlos Camilo Antunes

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A lobista afirmou que conheceu o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS", para prestar um serviço de revisão de Resoluções da Diretoria Colegiada (RDCs) da Anvisa, focando em melhorias para a área de saúde, e o apresentou para Lulinha. Depois disso, Luchsinger alega que só soube da relação entre ambos a partir da mídia, de que teriam ficado amigos e viajado.

Em relação às fraudes bilionárias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Luchsinger disse que rompeu contrato do serviço com Antônio Camilo assim que soube do esquema. Acrescentou que seu inquérito da PF é público e que, nele, fica claro que ela não teria relação com o escândalo do INSS.