Relação com Argentina será a melhor entre todos os países da AL, diz Lula

Eduardo Gayer (enviado especial) e Giordanna Neves (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta segunda-feira, 23, que, ao final de seu mandato, a relação do Brasil com a Argentina será a melhor entre todos os países da América Latina. "Não que eu tenha preferência só pela Argentina, mas é porque a Argentina é um País grande. A Argentina já foi a quinta economia do mundo. A Argentina tem conhecimento científico e tecnológico. A Argentina é um país que tem uma quantidade de universidades de primeira linha extraordinária. Aliás, eu quero agradecer às universidades argentinas porque só nesse País eu acho que recebi 11 títulos de honoris causa, oito em uma única vez", declarou Lula em Buenos Aires, em pronunciado ao lado do presidente argentino, Alberto Fernández.

continua após publicidade .

De acordo com Lula, a segunda-feira é o começo de uma nova história entre os dois países. "Estejam certos que a Argentina será tratada com carinho e respeito que sempre mereceu. Nem o futebol será motivo de nos dividir, porque os interesses econômicos dos nossos torcedores são maiores", declarou o presidente brasileiro.

Para Lula, o Brasil vivia de costas para América do Sul e de frente para Europa, o que precisa ser mudado. "Vamos reconstruir a relação produtiva de dois países que nasceram para crescer", disse o presidente brasileiro.

continua após publicidade .

Segundo Lula, a boa relação entre os dois países nunca deveria ter sido truncada. "Hoje não é dia de falar do acordo do protocolo que meus ministros assinaram aqui e do acordo que presidente Alberto Fernández e eu assinamos. Certamente vocês terão acesso a todos os documentos que foram assinados", afirmou Lula. "Hoje estou aqui para dizer ao presidente da Argentina, para dizer aos ministros argentinos e à imprensa argentina e à imprensa brasileira que hoje é a retomada de uma relação que nunca deveria ter sido truncada", acrescentou.

Lula agradeceu Fernández por sua "solidariedade" ao visitá-lo quando estava preso em Curitiba e lembrou as boas relações entre os dois países nos primeiros mandatos petistas, citando nominalmente a ex-presidente do país e atual vice-presidente Cristina Kirchner. "Minha relação com Néstor Kirchner e a companheira Cristina foi privilegiada", destacou.

De acordo com Lula, os empresários brasileiros já compreenderam a importância da Argentina. "As nossas universidades precisam estar mais próximas, porque uma boa relação não é apenas uma relação comercial, é também relação científica, tecnológica, cultural e sobretudo política", disse o presidente brasileiro.

continua após publicidade .

E seguiu: "Quero dizer para vocês, com muito orgulho, que estou de volta para fazer bons acordos com a Argentina. Para compartilhar da construção daquilo que falta ser construído, para ajudar que Argentina e Brasil possam crescer economicamente. Quero garantir que nosso povo possa comer pelo menos três vezes ao dia. Quero garantir que nosso povo possa estudar, trabalhar e ter acesso à cultura."

Ignorando a forte crise econômica que atravessa a Argentina, o presidente afirmou que o país vizinho terminou 2022 em uma situação privilegiada. "Não apenas na economia, na política, mas no futebol", disse.