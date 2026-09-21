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Rejeição a Lula se mantém em 55% e a Flávio oscila de 55% para 56%, revela Quaest

Escrito por Daniel Tozzi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são os candidatos à Presidência com maior rejeição, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21. A rejeição ao senador Flávio Bolsonaro, porém, passou de 55% no levantamento da semana passada para 56% agora, enquanto o petista manteve os 55% de rejeição.

A Quaest também questionou o eleitor sobre a aprovação do governo do presidente Lula. Neste levantamento, 50% desaprovam o atual governo, mesmo patamar registrado em pesquisa do dia 14 de setembro. Já a parcela que diz aprovar o governo oscilou de 43% para 44% entre os dois levantamentos.

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Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, a pesquisa ouviu presencialmente 2.004 eleitores entre 17 e 20 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06004/2026.

A pesquisa também perguntou qual o maior temor do eleitor nestas eleições. Neste caso, 43% disseram ter mais receio de um novo mandato do atual presidente Lula, contra 42% que afirmaram temer mais o retorno da família Bolsonaro à presidência.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/REJEIÇÃO
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