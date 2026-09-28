Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Rejeição a Lula oscila de 55% para 54%, mostra Quaest ; Flávio Bolsonaro se mantém em 56%

Escrito por Mariana Ribas, Mateus Fagundes e Gabriel Gonçalves, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A rejeição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou de 55% para 54% em uma semana, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL) se manteve com uma rejeição de 56%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28.

Ambos continuam como os candidatos à Presidência com maior rejeição. Na pesquisa do último dia 21, 56% afirmavam que não votariam de jeito nenhum em Flávio e 55% em Lula. Ambos estavam tecnicamente empatados no indicador, em razão da margem de erro de dois pontos percentuais do levantamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira, 25. Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 PESQUISA presidência quaest Rejeição
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV