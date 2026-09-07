Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Rejeição a Flávio Bolsonaro é de 55% e a Lula, de 53%, aponta pesquisa Quaest

Escrito por Gabriela Jucá, Mateus Fagundes e Daniel Galvão (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os dois principais candidatos à Presidência da República lideram a rejeição do eleitorado. Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7, 55% afirmam que não votariam de jeito nenhum no senador Flávio Bolsonaro (PL), enquanto 53% dizem rejeitar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As variações porcentuais foram as mesmas do último levantamento da Quaest, em 2 de setembro.

Logo em seguida, aparece o empresário Pablo Marçal (PRTB) com 45% de rejeição. Marçal segue inelegível e a PGE pediu ao TSE o indeferimento do registro da candidatura. Na sequência, aparecem o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 41%, e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 16% de rejeição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O candidato Renan Santos (Missão) é rejeitado por 29% dos eleitores. Em seguida, o escritor Augusto Curty (Avante) registrou rejeição de 26%.

Rui Costa Pimenta (PCO) tem 23% de rejeição, enquanto Edmilson Costa (PCB) e Samara Martins (UP) têm 11% de rejeição cada. Já Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (10%) estão com 10%, e Clariana Barão (DC), com 7%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01720/2026. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 3 e 6 de setembro. Pela data de corte, o levantamento será o primeiro do instituto a abarcar integralmente os efeitos da crise no Supremo Tribunal Federal (STF). O levantamento anterior da Quaest, publicado no dia 2, foi feito entre os dias 30 de agosto e 1.º de setembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/REJEIÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV