Região deve receber mais de R$ 53,2 mi do Governo Federal

O Senado aprovou nesta semana o projeto de lei que garante auxílio financeiro para auxiliar os estados, o Distrito Federal e os municípios no combate ao novo coronavírus. O chamado Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus deve repassar, diretamente aos cofres municipais dos 27 municípios da região, um total de R$ 53,2 milhões, de acordo com o Senado Federal.

O município que mais deve receber recursos é Apucarana. Ao todo, os cofres municipais devem receber um aporte de mais de R$ 15,6 milhões. Em seguida aparece Arapongas, que deverá receber pouco mais de R$ 14,2 milhões. Ivaiporã, por sua vez, terá à disposição um montante aproximado de R$ 3,7 milhões.Prefeito de Apucarana, Junior da Femac explica que a verba vem em boa hora e que irá cobrir uma parte do que a indústria e comércio perderam e ainda vão perder. “É um dinheiro importante, mas ainda pouco perto dos estragos provocados na economia da nossa cidade. Vai ajudar na folha de pagamento e para reparar algumas perdas. Na área da saúde, já estamos recebendo verbas do governo”, explica. Para Sérgio Onofre, prefeito de Arapongas, a verba será utilizada para cobrir os gastos da estrutura criada para o enfrentamento do coronavírus em Arapongas. “É uma verba importante. A nossa UPA está atendendo apenas casos de Covid-19 e os outros pacientes encaminhados para o ‘24 horas’, por exemplo. Além disso, vamos obter mais testes rápidos, máscaras e o que precisar para o combate ao coronavírus”, explica. Conforme o prefeito Miguel Roberto Amaral, os recursos não são exclusivos para o combate ao coronavírus, mas também para suprir a queda das receitas por conta da pandemia. “Não é um dinheiro a mais, pelo contrário. É um recurso para tapar o buraco da queda das receitas. Então nós vamos trocar seis por meia dúzia. Na verdade, esse dinheiro vai servir para que a Prefeitura continue de pé, prestando serviços, porque sem essa ajuda nós com certeza iríamos parar muitas coisas. E nós já paramos vários serviços. Estamos apenas com serviços essenciais. Então, não é dinheiro a mais, é recurso para suprir a queda da receita”.O Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus tem origem no Senado e voltou à esta Casa após ter sido aprovado pela Câmara com alterações. O texto aprovado agora depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro.