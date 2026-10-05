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Reeleito na BA, Jerônimo vai com Rui e Wagner hoje a Brasília, discutir 2º turno com Lula

Escrito por Rayllanna Cardoso, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Reeleito governador da Bahia no primeiro turno, Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou nesta segunda-feira, 5, que viajará ainda hoje a Brasília com Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), eleitos para as duas vagas do Estado no Senado, para discutir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a estratégia para o segundo turno presidencial.

O governador descreveu a eleição de domingo, 4, como "duas lutas no mesmo ringue": a disputa nacional ao lado de Lula e o enfrentamento do legado carlista do adversário na Bahia.

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Disse que a campanha estadual buscava "banir de uma vez por todas qualquer tipo de herança de perversidade ou de malvadeza na Bahia".

"Nós hoje já vamos a Brasília, eu, Rui e Wagner, para ouvir qual é a mensagem do presidente Lula, qual é o plano que ele está montando. Nós vamos fazer a nossa ajuda no que for preciso no Brasil inteiro", afirmou ele, em entrevista à rádio Metrópole, em Salvador.

Na Bahia, Lula recebeu 66,17% dos votos válidos, contra cerca de 28,53% de Flávio, e foi o mais votado em 413 dos 417 municípios. Apesar da ampla vantagem, o desempenho proporcional ficou 3,56 pontos percentuais abaixo dos 69,73% obtidos pelo presidente no primeiro turno de 2022.

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"Vamos correr trecho até o dia 25, para reeleger o presidente Lula. Quero dizer ao meu povo, ao povo da Bahia, que a Bahia tem que dar uma resposta grandiosa para a gente não passar o que o Rui passou", afirmou o governador.

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ELEIÇÕES 2026/BA/GOVERNO/JERÔNIMO RODRIGUES/LULA/ENCONTRO
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