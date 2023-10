Reduto de 16 mil promotores e procuradores elege seu novo presidente

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Rayssa Motta (via Agência Estado)

O promotor de Justiça Tarcísio Bonfim foi eleito nesta quarta-feira, 25, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp). Ele assume o cargo em março de 2024 para um mandato de dois anos.

A gestão, segundo adianta ao Estadão, será de continuidade. Ele ocupou a vice-presidência da entidade nos últimos quatro anos. "Nossa gestão será de trabalho, defesa permanente do MP e de seus membros e do Estado Democrático de Direito", afirma.

Bonfim vai substituir Manoel Murrieta, que o apoiou como sucessor. O atual presidente da Conamp deixa o cargo após dois mandatos para assumir como representante da América Latina na International Association of Prosecutors (IAP). A organização reúne procuradores e promotores de 177 países.

A nova diretoria será composta também por Romão Avila Milhan Junior (1° vice-presidente), Larissa Rodrigues Amaral (2° vice-presidente), Alessandro Samartin de Gouveia (secretário geral) e João Ricardo Santos Tavares (diretor financeiro).

A Conamp é a maior entidade de membros do Ministério Público, com 16 mil associados.

Nascido no Maranhão, o promotor Tarcísio Bonfim está no Ministério Público desde 1999. Ele é titular da 8.ª Promotoria de Justiça de Substituição Plena de São Luís. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA), tem pós-graduação em Ciências Criminais pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e em Direito Constitucional pelo Uniceuma.

Em sua trajetória associativa, Bonfim foi presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão e, por dois mandatos, ocupou a vice-presidência da Conamp.