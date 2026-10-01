Redução de impostos e geração empregos lideram razões da escolha de candidato, diz pesquisa

Pesquisa Indexa/Broadcast sobre a corrida presidencial brasileira mostra que a redução de impostos e a geração de empregos tem o maior peso para o eleitorado na escolha do candidato ao Palácio do Planalto. Indagados sobre qual seria mais importante na escolha de um candidato à Presidência, pensando na situação financeira das famílias, 29% responderam que é a redução de impostos e tributos, em seguida, com 28% vem a geração de empregos e oportunidades.

Em razão da margem de erro da mostra, de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, há um empate técnico entre as medidas avaliadas como mais importantes pelo eleitorado.

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Na lista de medidas, estão ainda: redução no preço dos alimentos e de outros produtos, com 12%; aumento dos salários e do poder de compra, com 10%; a criação de regras rígidas para bets e jogos online, com 4%; ao aumento dos programas de transferência de renda, com 3%; a redução dos juros de empréstimos, cartões e financiamentos, com 3%; redução dos gastos com energia, combustível e transporte, com 2%; e redução dos custos com moradia, como aluguel e financiamento, com 1%.

Dos entrevistados, 6% não citou nenhuma dessas opções e 2% não opinaram ou não sabem.

Esse é o terceiro levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

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A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 27 e 29 de setembro de 2026.

A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00698/2026.