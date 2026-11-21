Os trabalhadores brasileiros submetidos atualmente à escala 6x1 passarão a ter direito a dois dias de repouso semanal remunerado a partir de 16 de dezembro de 2026, conforme regulamentação assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio do Decreto nº 13.173, publicado na quinta-feira (19). A norma detalha a aplicação da Emenda Constitucional nº 141, promulgada pelo Congresso Nacional em 16 de outubro, que institui a transição gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas semanais sem qualquer redução nos salários.

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De acordo com estimativas do governo federal, a medida beneficiará diretamente cerca de 14,8 milhões de profissionais que hoje trabalham seis dias para folgar um, além de alcançar outros 21,7 milhões de empregados que já atuam cinco dias por semana, mas cumprem carga horária de 44 horas.

O cronograma estabelecido pela emenda constitucional prevê duas etapas de adaptação que valem inclusive para os contratos de trabalho já vigentes. Até 15 de dezembro de 2026, permanece válido o limite atual de 44 horas semanais, mas a partir do dia 16 do mesmo mês a carga máxima cai para 42 horas semanais, já com a garantia dos dois dias de descanso remunerado. A segunda e última etapa entra em vigor em 16 de dezembro de 2027, quando o teto da jornada passa definitivamente para 40 horas semanais. A legislação veda expressamente qualquer diminuição salarial decorrente do corte de horas, protegendo tanto os salários nominais quanto os pisos das categorias, o que significa que um profissional que recebe R$ 3 mil por mês manterá exatamente o mesmo vencimento ao longo de toda a transição.

Embora a nova regra assegure dois dias de folga remunerada por semana, eles não precisam ser concedidos de forma consecutiva, ficando estabelecido apenas que um dos descansos deve ocorrer preferencialmente aos domingos. A distribuição dos dias livres poderá levar em conta as particularidades de cada setor econômico e o que for definido em acordos ou convenções coletivas. Com isso, empresas que operam de forma ininterrupta ao longo da semana, como supermercados, hospitais, restaurantes e hotéis, poderão adotar escalas de revezamento para manter o funcionamento sem desrespeitar o direito ao repouso.

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A diminuição da jornada semanal também altera a fórmula de cálculo do salário-hora e provoca aumento no valor das horas extras e do adicional noturno. Enquanto o limite de 44 horas semanais utiliza o divisor 220 até 15 de dezembro de 2026, a passagem para 42 horas reduzirá esse índice para 210 a partir de 16 de dezembro de 2026, chegando ao divisor 200 em 16 de dezembro de 2027, quando a jornada atingir 40 horas. Como o salário mensal permanece intacto, o valor de cada hora trabalhada sobe, preservando-se ainda eventuais divisores mais vantajosos já previstos em lei, contrato ou acordo coletivo. Na prática, um trabalhador que ganha R$ 2 mil mensais e recebe cerca de R$ 9,09 por hora no regime de 44 horas passará a ganhar R$ 9,52 na etapa de 42 horas e R$ 10 quando o limite chegar a 40 horas. Considerando o adicional mínimo de 50%, a hora extra desse profissional saltará de aproximadamente R$ 13,64 para R$ 14,29 na primeira fase e atingirá R$ 15 ao fim da transição, uma valorização próxima de 10%.

Durante a fase intermediária de 42 horas semanais, a distribuição da carga horária em cinco dias resultará em expedientes diários de 8 horas e 24 minutos, formato que gerou dúvidas no setor empresarial quanto ao eventual pagamento de hora extra pelos 24 minutos que excedem as oito horas diárias. Em decisão provisória proferida em 12 de novembro, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou que, na ausência de acordo ou convenção coletiva até 15 de dezembro, as empresas adotem o limite de 8 horas e 24 minutos diários sem o pagamento adicional pelos minutos extras até 15 de dezembro de 2027, medida que ainda será submetida ao plenário da Corte.

O decreto também traz diretrizes específicas para outras modalidades de trabalho, determinando que na escala 12x36, comum nas áreas de saúde, segurança e vigilância, haja compensação ou pagamento de horas extras sempre que a média mensal ultrapassar o limite semanal constitucional, respeitadas as negociações coletivas. Já para os turnos ininterruptos de revezamento, fica mantida a referência de seis horas diárias, salvo previsão distinta em acordo coletivo dentro dos parâmetros constitucionais. Quanto às negociações sindicais vigentes, a emenda determina que cláusulas incompatíveis com as novas regras perdem efeito a partir de 16 de dezembro de 2026, mas Flávio Dino concedeu um prazo excepcional de 90 dias a contar dessa data para que sindicatos e empregadores renegociem contrapartidas, proibindo que as empresas retirem direitos unilateralmente e abrindo prazo de 180 dias para o Congresso debater regimes diferenciados e regras de adaptação para micro e pequenas empresas.

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Nos setores de comércio e serviços que funcionam todos os dias da semana, como supermercados, farmácias, varejo, restaurantes, hotéis, hospitais, transportes e vigilância, as empresas precisarão reorganizar suas escalas por meio da redistribuição de horários, negociações coletivas e reestruturação de equipes, sem que a lei imponha a obrigatoriedade de novas contratações. Paralelamente à preparação das empresas, o Supremo Tribunal Federal ainda julgará ações movidas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) que questionam pontos da implementação da emenda, embora a liminar de Flávio Dino tenha mantido intacto o calendário de transição enquanto o mérito não vai a plenário.