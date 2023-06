Rede social do senador Marcos do Val, alvo de operação da PF, é bloqueada

O senador capixaba Marcos do Val (Podemos-ES) teve sua conta no Twitter bloqueada. O parlamentar é alvo de operação da Polícia Federal (PF), que realiza busca e apreensão em três endereços vinculados ao parlamentar, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No perfil do senador no Twitter aparece a mensagem de que a conta foi suspensa por ordem do Poder Judiciário brasileiro. Os perfis do senador no Instagram, no Facebook e no YouTube permanecem no ar.

O senador é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa.