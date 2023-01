Rebelo sobre Lula: significa muita coisa nova no relacionamento bilateral

Matheus Piovesana, enviado especial (via Agência Estado)

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda, 2, que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa uma mudança no relacionamento bilateral entre os países. Ele disse que o petista visitará o país europeu ainda este ano, mas não informou quando.

Em julho, durante visita de Rebelo ao Brasil, o agora ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desmarcou um encontro com o presidente português após saber que ele se encontraria antes com Lula, então pré-candidato.

"(Eleição de Lula) Significa muita coisa nova no relacionamento bilateral, um Brasil multilateral", disse Rebelo ao chegar ao Palácio do Itamaraty, onde deve ter reunião bilateral com Lula. Ele é um dos 15 líderes internacionais com quem o presidente brasileiro se reunirá nesta segunda-feira, 2.

Rebelo disse que sua vinda para a posse de Lula representa com "alegria" as relações entre os dois países. Ele disse esperar que isso se repita em breve com uma visita de Lula a Lisboa. Questionado, Rebelo disse que deve ser confirmada em breve a data da visita do brasileiro.