Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Real Time Big Data: No Paraná, Flávio Bolsonaro tem 44% e Lula, 31%

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 44% das intenções de voto para presidente entre os eleitores do Paraná, ante 31% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 18. Renan Santos (Missão) aparece com 7%, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 2%.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador registra 52% das intenções de voto, contra 35% do petista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro tem 24% e Lula, 22%. Renan Santos aparece com 3%, enquanto Caiado, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são citados por 1% cada. Outros nomes somam 2%. Não sabem ou não responderam são 35%, e brancos e nulos, 11%.

O levantamento também mediu a rejeição dos candidatos, em pergunta que permitia mais de uma resposta. Lula é citado por 56% dos entrevistados e Flávio Bolsonaro, por 38%.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores do Paraná entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09275/2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA/FLÁVIO BOLSONARO/LULA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV