Real Time Big Data: No Paraná, Flávio Bolsonaro tem 44% e Lula, 31%

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 44% das intenções de voto para presidente entre os eleitores do Paraná, ante 31% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 18. Renan Santos (Missão) aparece com 7%, Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, e Romeu Zema (Novo), com 2%.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador registra 52% das intenções de voto, contra 35% do petista.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro tem 24% e Lula, 22%. Renan Santos aparece com 3%, enquanto Caiado, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) são citados por 1% cada. Outros nomes somam 2%. Não sabem ou não responderam são 35%, e brancos e nulos, 11%.

O levantamento também mediu a rejeição dos candidatos, em pergunta que permitia mais de uma resposta. Lula é citado por 56% dos entrevistados e Flávio Bolsonaro, por 38%.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores do Paraná entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09275/2026.