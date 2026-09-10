Real Time Big Data: No MS Riedel lidera com 42%; Fábio Trad tem 26% e Catan, 13%

O governador de Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição Eduardo Riedel (PP) lidera a disputa em primeiro turno pelo governo do Estado com 42% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 10. Fábio Trad (PT) aparece com 26%, seguido por João Henrique Catan (Novo), com 13%.

Delcídio Amaral (PRD) registra 5%, o economista Renato Gomes (DC), 3%, e Lucien Rezende (PSOL), 2%. Jefferson Bezerra (Agir) tem 1%. Daniel Lemes (PCO) não pontuou. Nulos e brancos são 4%, mesmo porcentual dos que não souberam ou não responderam.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Riedel tem 28%, ante 13% de Fábio Trad e 5% de João Henrique Cattan. Outros nomes somam 3%, enquanto 7% dizem votar nulo ou branco e 44% não sabem ou não responderam.

Em uma simulação de segundo turno entre Riedel e Trad, o atual governador vence por 57% a 32%. Nulos e brancos somam 5%, e 6% não sabem ou não responderam.

Na rejeição, em que os entrevistados podem apontar mais de um candidato em quem não votariam de maneira alguma, Delcídio Amaral lidera, com 55%. Fábio Trad é rejeitado por 42%, Lucien Rezende por 35%, João Henrique Catan por 33% e Riedel por 31%. Na sequência aparecem Jefferson Bezerra, com 29%, Renato Gomes, com 25%, e Daniel Lemes, com 19%.

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A gestão de Riedel é aprovada por 65% dos entrevistados e desaprovada por 31%; 4% não sabem ou não responderam. Na avaliação do governo, 45% consideram o trabalho ótimo ou bom, 33% regular e 21% ruim ou péssimo.

Senado

Na disputa pelas duas vagas de Mato Grosso do Sul no Senado, considerando o resultado consolidado do primeiro e do segundo votos e reduzido para 100%, Reinaldo Azambuja (PL) lidera com 32%, seguido por Capitão Contar (PL), com 23%. Vander Loubet (PT) tem 12% e Soraya (PSB), 11%.

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Beto do Movimento (PSOL) aparece com 6%. Daniel Júnior (Agir) e Roberto Oshiro (Novo) têm 2% cada, enquanto Luiz Lemes (DC) e Valter da Comagran (PRD) registram 1% cada. Valderi Garcia (PCO) não pontua. Nulos e brancos são 4%, e 6% não sabem ou não responderam.

Presidência

Na disputa pela Presidência da República em Mato Grosso do Sul, Flávio Bolsonaro (PL) lidera a pesquisa estimulada com 43% das intenções de voto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 33%. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 5% cada, enquanto Augusto Cury (Avante) registra 4%. Pablo Marçal (PRTB) tem 2% e Romeu Zema (Novo), 1%. Outros candidatos somados alcançam 1%. Nulos e brancos são 4%, e 2% não sabem ou não responderam.

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Na espontânea, Flávio tem 27% e Lula, 24%. Renan Santos aparece com 3%, enquanto Cury e Caiado registram 2% cada. Outros nomes somam 2%. Nulos e brancos são 8%, e 32% não sabem ou não responderam.

Em eventual segundo turno entre Flávio e Lula, o candidato do PL vence por 52% a 38%. Nulos e brancos são 5%, e outros 5% não sabem ou não responderam.

Lula também tem a maior rejeição entre os presidenciáveis, com 54%. Flávio é rejeitado por 38%, seguido por Marçal, com 33%; Caiado e Renan, ambos com 30%; Rui Costa Pimenta (PCO), com 28%; Edmilson Costa (PCB), com 27%; Zema, com 25%; Cury, com 22%; Hertz Dias (PSTU), com 18%; Samara (UP), com 16%; e Clariana Barão (DC), com 15%.

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O trabalho de Lula é desaprovado por 62% dos entrevistados em Mato Grosso do Sul e aprovado por 33%; 5% não sabem ou não responderam. Na avaliação da gestão, 51% consideram o governo ruim ou péssimo, 24% regular e 22% ótimo ou bom.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores de Mato Grosso do Sul entre os dias 5 e 9 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento estadual está registrado sob o número MS-00223/2026, e o presidencial, sob o número BR-07174/2026.