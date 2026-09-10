Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Real Time Big Data: No MS Riedel lidera com 42%; Fábio Trad tem 26% e Catan, 13%

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O governador de Mato Grosso do Sul e candidato à reeleição Eduardo Riedel (PP) lidera a disputa em primeiro turno pelo governo do Estado com 42% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 10. Fábio Trad (PT) aparece com 26%, seguido por João Henrique Catan (Novo), com 13%.

Delcídio Amaral (PRD) registra 5%, o economista Renato Gomes (DC), 3%, e Lucien Rezende (PSOL), 2%. Jefferson Bezerra (Agir) tem 1%. Daniel Lemes (PCO) não pontuou. Nulos e brancos são 4%, mesmo porcentual dos que não souberam ou não responderam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Riedel tem 28%, ante 13% de Fábio Trad e 5% de João Henrique Cattan. Outros nomes somam 3%, enquanto 7% dizem votar nulo ou branco e 44% não sabem ou não responderam.

Em uma simulação de segundo turno entre Riedel e Trad, o atual governador vence por 57% a 32%. Nulos e brancos somam 5%, e 6% não sabem ou não responderam.

Na rejeição, em que os entrevistados podem apontar mais de um candidato em quem não votariam de maneira alguma, Delcídio Amaral lidera, com 55%. Fábio Trad é rejeitado por 42%, Lucien Rezende por 35%, João Henrique Catan por 33% e Riedel por 31%. Na sequência aparecem Jefferson Bezerra, com 29%, Renato Gomes, com 25%, e Daniel Lemes, com 19%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A gestão de Riedel é aprovada por 65% dos entrevistados e desaprovada por 31%; 4% não sabem ou não responderam. Na avaliação do governo, 45% consideram o trabalho ótimo ou bom, 33% regular e 21% ruim ou péssimo.

Senado

Na disputa pelas duas vagas de Mato Grosso do Sul no Senado, considerando o resultado consolidado do primeiro e do segundo votos e reduzido para 100%, Reinaldo Azambuja (PL) lidera com 32%, seguido por Capitão Contar (PL), com 23%. Vander Loubet (PT) tem 12% e Soraya (PSB), 11%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Beto do Movimento (PSOL) aparece com 6%. Daniel Júnior (Agir) e Roberto Oshiro (Novo) têm 2% cada, enquanto Luiz Lemes (DC) e Valter da Comagran (PRD) registram 1% cada. Valderi Garcia (PCO) não pontua. Nulos e brancos são 4%, e 6% não sabem ou não responderam.

Presidência

Na disputa pela Presidência da República em Mato Grosso do Sul, Flávio Bolsonaro (PL) lidera a pesquisa estimulada com 43% das intenções de voto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 33%. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) aparecem com 5% cada, enquanto Augusto Cury (Avante) registra 4%. Pablo Marçal (PRTB) tem 2% e Romeu Zema (Novo), 1%. Outros candidatos somados alcançam 1%. Nulos e brancos são 4%, e 2% não sabem ou não responderam.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na espontânea, Flávio tem 27% e Lula, 24%. Renan Santos aparece com 3%, enquanto Cury e Caiado registram 2% cada. Outros nomes somam 2%. Nulos e brancos são 8%, e 32% não sabem ou não responderam.

Em eventual segundo turno entre Flávio e Lula, o candidato do PL vence por 52% a 38%. Nulos e brancos são 5%, e outros 5% não sabem ou não responderam.

Lula também tem a maior rejeição entre os presidenciáveis, com 54%. Flávio é rejeitado por 38%, seguido por Marçal, com 33%; Caiado e Renan, ambos com 30%; Rui Costa Pimenta (PCO), com 28%; Edmilson Costa (PCB), com 27%; Zema, com 25%; Cury, com 22%; Hertz Dias (PSTU), com 18%; Samara (UP), com 16%; e Clariana Barão (DC), com 15%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O trabalho de Lula é desaprovado por 62% dos entrevistados em Mato Grosso do Sul e aprovado por 33%; 5% não sabem ou não responderam. Na avaliação da gestão, 51% consideram o governo ruim ou péssimo, 24% regular e 22% ótimo ou bom.

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores de Mato Grosso do Sul entre os dias 5 e 9 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento estadual está registrado sob o número MS-00223/2026, e o presidencial, sob o número BR-07174/2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES/MS/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA/CENÁRIOS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV