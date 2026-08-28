Real Time Big Data: Moro tem 35% no PR; Sandro Alex, 23%; e Requião Filho, 20%

Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 28, mostra Sergio Moro (PL) com 35% das intenções de voto na disputa pelo governo do Paraná. Sandro Alex (PSD) registra 23% e Requião Filho (PDT), 20%. Os dois estão tecnicamente empatados em segundo lugar, considerando a margem de erro de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Na sequência, Luiz França (Missão) aparece com 2%. Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), somados, registram 1%. Brancos e nulos são 6%, enquanto 13% não sabem ou não responderam.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Moro é citado por 16%. Sandro Alex aparece com 9% e Requião Filho, com 7%. O governador Ratinho Jr. (PSD), que não disputa a reeleição, é mencionado por 4%. Outros nomes somam 3%, brancos e nulos são 10% e 51% não sabem ou não responderam.

Segundo turno

O Real Time Big Data também testou três cenários de eventual segundo turno. Em uma disputa entre Moro e Requião Filho, o candidato do PL registra 54%, ante 27% do pedetista. Brancos e nulos somam 10%, e 9% não sabem ou não responderam.

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Na simulação entre Moro e Sandro Alex, Moro aparece com 44% e Sandro, com 32%. Brancos e nulos representam 13%, enquanto 11% não sabem ou não responderam.

No terceiro cenário, entre Sandro Alex e Requião Filho, o candidato do PSD registra 35% e o pedetista, 30%. Brancos e nulos somam 17%, e 18% não sabem ou não responderam.

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Paraná entre os dias 24 e 27 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número PR-07845/2026.