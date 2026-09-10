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Real Time Big Data: Flávio tem 42% e Lula, 39%, em empate técnico no 1º turno em RS

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Flávio Bolsonaro (PL) tem 42% das intenções de voto para a Presidência da República no primeiro turno entre os eleitores do Rio Grande do Sul, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, registra 39%, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 10. Os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

Renan Santos (Missão) e Augusto Cury (Avante) aparecem com 5% cada. Pablo Marçal (PRTB) e Ronaldo Caiado (PSD) têm 2% cada, enquanto Romeu Zema (Novo) registra 1%. Outros candidatos somam 1%. Brancos e nulos são 2% e 1% não soube ou não respondeu.

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Gênero

Entre os homens, Flávio Bolsonaro registra 48% das intenções de voto e Lula, 32%. Renan Santos tem 7%; Augusto Cury, 4%; Pablo Marçal e Ronaldo Caiado, 2% cada; e Zema, 2%. Outros candidatos somam 1%, mesmo porcentual de brancos e nulos e dos que não souberam ou não responderam.

Entre as mulheres, Lula registra 45% e Flávio Bolsonaro, 37%. Augusto Cury tem 5%; Renan Santos, 4%; Pablo Marçal e Ronaldo Caiado, 2% cada; e Zema, 1%. Outros candidatos somam 1%, enquanto brancos e nulos são 2% e 1% não soube ou não respondeu.

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Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados, Lula tem 25% e Flávio Bolsonaro, 24%. Renan Santos e Augusto Cury registram 3% cada, Ronaldo Caiado tem 2% e outros nomes somam 2%. Brancos e nulos são 5%, enquanto 36% não souberam ou não responderam.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre Flávio e Lula, o candidato do PL registra 53% das intenções de voto, ante 42% do petista. Outros 3% afirmam que votariam em branco ou nulo e 2% não souberam ou não responderam.

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A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores do Rio Grande do Sul entre os dias 5 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Para a disputa presidencial, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-00631/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/RS/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA
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