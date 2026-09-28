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Real Time Big Data aponta Cleitinho liderando com 38% em Minas; Patrus tem 20%

Escrito por Gabriel Gonçalves, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O candidato ao governo de Minas Gerais Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a disputa com 38% das intenções de voto, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo lugar, com 20%. Alexandre Kalil (PDT) tem 9%, enquanto Mateus Simões (PSD) e Flávio Roscoe (PL) registram 8% cada.

Gabriel Azevedo (MDB) aparece com 5%, Ben Mendes (Missão), com 2%, e Indira Xavier (UP), com 1%. Professor Túlio Lopes (PCB), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO), somados, registram 1%. Votos nulos ou brancos são 4%, e 4% não sabem ou não responderam. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

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Considerando apenas os votos válidos, Cleitinho tem 41% e Patrus, 22%. Kalil aparece com 10%, Simões e Roscoe têm 9% cada, Gabriel Azevedo registra 5%, Ben Mendes, 2%, e Indira Xavier, 1%. Os demais candidatos, somados, têm 1%.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Cleitinho tem 23%, Patrus, 10%, e Kalil, 5%. Simões e Roscoe aparecem com 3% cada, e Gabriel Azevedo, com 1%. Outros nomes somam 3%, nulos ou brancos são 9%, e 43% não sabem ou não responderam.

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Cleitinho e Patrus, o candidato do Republicanos tem 46%, ante 41% do petista. Nulos ou brancos são 8%, e 5% não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, Cleitinho registra 53% e Patrus, 47%.

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Contra Kalil, Cleitinho tem 48%, contra 35% do pedetista. Nulos ou brancos somam 10%, e 7% não sabem ou não responderam. Considerando apenas os votos válidos, Cleitinho tem 58% e Kalil, 42%.

Em um cenário entre Simões e Kalil, o candidato do PSD aparece com 40%, ante 35% do pedetista. Nulos ou brancos são 13%, e 12% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, Simões tem 53% e Kalil, 47%.

Já Kalil e Patrus aparecem com 40% e 39%, respectivamente, em um cenário de segundo turno, dentro da margem de erro. Nulos ou brancos somam 11%, e 10% não sabem ou não responderam. Considerados apenas os votos válidos, Kalil registra 51% e Patrus, 49%.

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Cleitinho também aparece com 45% contra 38% de Simões. Nulos ou brancos somam 10%, e 7% não sabem ou não responderam. Nos votos válidos, o placar é de 54% para Cleitinho e 46% para Simões.

Na rejeição múltipla, em que os entrevistados podem apontar em quem não votariam, Patrus registra 46%. Cleitinho e Kalil aparecem com 44% cada. Roscoe e Simões têm 33% cada, Ben Mendes, 30%, Gabriel Azevedo e Indira Xavier, 21% cada, Professor Túlio Lopes, 19%, Rafael Duda, 16%, e Henrique Áreas, 13%. Outros 1% afirmam que poderiam votar em todos, e 2% não sabem ou não responderam.

O levantamento também mediu a avaliação da gestão de Mateus Simões. O governador é aprovado por 51% dos entrevistados e desaprovado por 45%; 4% não sabem ou não responderam. O trabalho do governador é considerado ótimo ou bom por 25%, regular por 45% e ruim ou péssimo por 28%; 2% não sabem ou não responderam.

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Senado

Na disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado, Marília Campos (PT) lidera o levantamento consolidado dos primeiro e segundo votos, com 19%. Domingos Sávio (PL) e Carlos Viana (PSD) aparecem com 16% cada. Aécio Neves (PSDB) tem 12%, e Marcelo Aro (PP), 11%.

Áurea Carolina (PSOL) registra 8%, Marco Antônio Superman (Novo), 4%, e Arcanjo Pimenta (MDB) e Carlin Moura (Avante), 1% cada. Outros candidatos somam 1%, nulos ou brancos são 5%, e 7% não sabem ou não responderam. Os porcentuais correspondem ao consolidado dos primeiro e segundo votos, reduzidos para uma base de 100%.

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O Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores de Minas Gerais entre os dias 23 e 26 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa estadual está registrada sob o número MG-03351/2026.

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ELEIÇÕES 2026/MG/GOVERNO/PESQUISA/REAL TIME BIG DATA
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