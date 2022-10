Ratinho Junior é reeleito governador do Paraná

Da Redação

O governador do estado do Paraná, Ratinho Jr (PSD), foi reeleito neste domingo (2). O atual governador atingiu matematicamente a porcentagem para a reeleição conforme informado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 82,26% das urnas apuradas, Ratinho Junior (PSD) atingiu 69,79% dos votos e Requião (PT) 25,94%.

A coligação de Ratinho Jr, chamada de “Pra Frente Paraná”, inclui além do PSD, o Republicanos, o MDB, o União, o Solidariedade, o PL, o PMB, o PP, o Agir, o Pros e o PTB.

O governador Ratinho Júnior apareceu como favorito absoluto em todas as pesquisas eleitorais e sempre com folga para levar o segundo mandato ainda no primeiro turno.

O candidato Sergio Moro (União Brasil) derrotou Alvaro Dias (Podemos) e foi eleito para o cargo de senador pelo estado do Paraná — cujo mandato vai até 2031.

Aos 50 anos, Moro foi juiz federal por 22 anos e coordenou a Operação Lava Jato. Em novembro de 2018, deixou a magistratura após ser convidado pelo recém-eleito presidente Jair Bolsonaro (na época no PSL, hoje no PL) para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública. É estreante na disputa por um cargo político.

