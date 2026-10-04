Raquel Lyra vota em Caruaru e diz que decisão está nas mãos do eleitor

A governadora de Pernambuco e candidata à reeleição, Raquel Lyra (PSD), votou neste domingo, 4, no Colégio Diocesano, no bairro Maurício de Nassau, em Caruaru, no Agreste pernambucano. Após votar, agradeceu o apoio recebido durante a campanha e afirmou que cabe aos eleitores decidir o futuro do Estado.

Raquel chegou acompanhada dos dois filhos, João e Nando, da vice-governadora e candidata à reeleição, Priscila Krause (PSD), e dos candidatos ao Senado Túlio Gadêlha (PSD) e Eduardo da Fonte (PP).

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"Fizemos muito, mas ainda temos muitas coisas a fazer, agora está na mão do povo de Pernambuco", declarou à imprensa. A governadora também destacou que seu filho João vota pela primeira vez.

Caruaru é o quarto maior colégio eleitoral de Pernambuco e o maior do interior, com 254.214 eleitores aptos a votar. O Estado reúne 7.225.744 eleitores, sendo o sétimo maior colégio eleitoral do País e o segundo do Nordeste, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE).

Após o compromisso em Caruaru, a agenda oficial prevê que Raquel siga para o Recife para acompanhar a votação de Priscila, Eduardo da Fonte e Túlio Gadêlha. A governadora tem como principal adversário na disputa estadual João Campos (PSB).