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Raquel Lyra tem 49% e João Campos soma 45% em eventual segundo turno em PE, aponta Datafolha

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 20:42:00 Editado em 31.07.2026, 20:54:23
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 31, aponta um empate técnico entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB). Segundo os números, em um eventual segundo turno entre os dois, Raquel Lyra teria hoje 49% das intenções de voto, contra 45% de Campos. Votos brancos e nulos ou eleitores que dizem que não votariam em nenhum dos dois candidatos somam 4% e 2% não souberam responder. A margem de erro do levantamento é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

No levantamento anterior do instituto, divulgado em maio, a vantagem numérica de Lyra era maior. A governadora tinha 51% contra 40% de João Campos.

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No primeiro turno, também há um empate no limite da margem. Raquel Lyra teria hoje 48% das intenções de voto, enquanto João Campos registra 42%. Ivan Moraes (PSOL) e Camila Falcão (UP) aparecem com 1% cada. Eleitores que votariam em branco, nulo ou que não escolheriam nenhum dos candidatos são 5%. Os que não sabem ou não responderam são 2%.

Disputa acirrada pelo Senado

De acordo com o levantamento, a disputa pelas duas vagas ao Senado que estarão abertas neste ano está apertada. Marília Arraes (PDT) aparece numericamente em vantagem, com 18%. Contudo, ela está empatada tecnicamente com Humberto Costa, que soma 15% no principal cenário testado. Mendonça Filho vem em seguida com 10%. Já Miguel Coelho tem 9% e Eduardo da Fonte (PP) registra 7%. Os demais candidatos não alcançam 5%. Votos em branco ou nulo são 21% e 9% não souberam responder.

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O Datafolha ouviu 1.022 eleitores pernambucanos de 28 a 30 de julho. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo PE-04519/2026.

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