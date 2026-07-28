Raquel Lyra tem 45% e João Campos, 39% na disputa em Pernambuco, aponta Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest sobre o cenário eleitoral em Pernambuco divulgada nesta terça-feira, 28, aponta que a governadora Raquel Lyra (PSD) ultrapassou as intenções de voto do ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) no segundo turno. Raquel está numericamente à frente de Campos em um cenário de empate técnico no limite da margem de erro do levantamento.

No primeiro turno, Raquel registrou 43% de intenção de voto na pesquisa estimulada, e João Campos, 37%. Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) têm 1% cada. Os indecisos são 11%, e 6% votarão branco ou nulo ou não irão votar.

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Na simulação de segundo turno, Raquel Lyra registrou 45% de intenção de voto, e João Campos, 39%. Os indecisos são 8%, e 8% afirmam que votarão branco ou nulo ou não irão votar. A governadora cresceu sete pontos porcentuais desde a rodada anterior, de abril, enquanto Campos caiu sete.

Ainda que Raquel esteja numericamente à frente do ex-prefeito do Recife, o cenário é de empate técnico no limite da margem de erro, de três pontos porcentuais para mais e para menos.

Senado

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Marília Arraes (PDT) lidera as intenções de voto para o Senado. Humberto Costa (PT) figura na segunda colocação dos cenários avaliados, mas está embolado com outros nomes na disputa, como Mendonça Filho (PL), com quem empata dentro da margem de erro da pesquisa.

A Genial/Quaest realizou 900 entrevistas a domicílio com eleitores de Pernambuco entre os dias 22 e 26 de julho. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-09649/2026.