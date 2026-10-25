Raquel Lyra (PE) parabeniza Lula pela vitória e defende diálogo com o governo federal

A governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), parabenizou em o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória e afirmou que pretende manter a parceria entre o governo estadual e o federal. Em nota, ela destacou a importância do diálogo, do respeito institucional e da cooperação entre as gestões.

A governadora também ressaltou ações realizadas em Pernambuco, como o destravamento de obras e a garantia de investimentos.

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"Desejo que este novo mandato seja de união, fortalecimento da democracia e compromisso cada vez maior com quem mais precisa. De um Brasil mais justo, mais desenvolvido, com oportunidade para todo mundo", afirmo Lyra.

Lula venceu a disputa presidencial com 51,78% dos votos, contra 48,22% de Flávio Bolsonaro.