Raquel Lyra exonera aliados do PL em meio a articulação do PSD por aproximação com Lula

A governadora reeleita de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), exonerou 150 servidores comissionados da gestão estadual, dos quais 139 estavam lotados na Casa Civil. A lista de afastados, publicada no Diário Oficial do Estado no último sábado, 7, tem efeito retroativo a 1º de novembro e inclui 15 nomes indicados para cargos de assessoria especial e gestão de articulação na pasta. Todos são ligados ao presidente estadual do Partido Liberal (PL), Anderson Ferreira, e ao irmão dele, o deputado federal eleito, André Ferreira (PL). A maior parte dos exonerados ocupava funções na Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes.

No âmbito regional, a movimentação acontece durante um período estratégico de recomposição da administração estadual para um novo quadriênio. Já em paralelo nacional, a ação ocorre em meio a um cenário de barganha por apoio entre o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.

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Para cientistas políticos ouvidos pelo Estadão, a medida pode representar um sinal de afastamento do bolsonarismo e uma oportunidade para Raquel Lyra estreitar relações com o Palácio do Planalto, se distanciando da posição de neutralidade partidária que assumiu ao longo do primeiro e segundo turno do pleito presidencial.

A postura permitiu que a governadora preservasse interlocução com diferentes campos políticos. Reeleita no primeiro turno, com 53,3% dos votos válidos, ela derrotou João Campos (PSB), filho do ex-governador Eduardo Campos, e consolidou seu espaço como uma das principais lideranças estaduais do PSD.

A análise feita pela cientista política e mestre em gestão pública Fernanda Negromonte é de que o pacote de exonerações de Raquel Lyra deve significar o encerramento de uma aliança construída ainda durante o primeiro mandato estadual e a preparação para a reorganização da equipe a partir de 2027. Ela pondera que os desligamentos não denotam necessariamente o fim da influência do PL na gestão, mas demarcam uma quebra importante com o grupo dos irmãos Ferreira.

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"Os 150 cargos ainda são poucos diante da estrutura do governo. Acredito que o PL mantenha outros espaços na gestão estadual. A exoneração sinaliza, muito mais, um rompimento entre o grupo da governadora e os Ferreira", afirma.

Apesar de não considerar que a decisão tenha sido tomada necessariamente para sinalizar uma aproximação direta com Lula, Fernanda vê a possibilidade de que o movimento produza esse efeito político. Para ela, a saída de integrantes ligados ao bolsonarismo abre espaço para que a governadora recomponha a equipe com nomes mais próximos do governo federal.

"É possível interpretar o movimento como um aceno de Raquel ao Palácio do Planalto, que pode favorecer também a relação entre Lula e Kassab. Mesmo sem ter declarado apoio a nenhum candidato no segundo turno, a governadora demonstra, por meio das mudanças na gestão, um afastamento do bolsonarismo, que ganhou força durante a campanha e agora começa a se dissipar", afirma.

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As nomeações, agora desfeitas, aconteceram em julho deste ano durante uma onda de articulação política entre a gestão estadual e o PL. Na época, a sigla dos irmãos Ferreira estudava uma possível candidatura própria para o governo de Pernambuco, ideia que ficou em segundo plano após as indicações de correligionários. Entre os afetados pelos cortes, estavam parentes, ex-assessores parlamentares e antigos secretários municipais que integravam o grupo político dos Ferreira.

Em destaque estão Alexandre Menezes de Moura Filho, irmão do vereador do Recife Fred Ferreira (PL); Irinaldo Felipe da Silva Junior, que atuava na equipe parlamentar de André Ferreira; e Denis Oliveira Silva, ex-presidente da Companhia Municipal de Agricultura e Abastecimento (Comab) de Jaboatão dos Guararapes, durante a gestão municipal de Anderson. Também perderam os cargos Daniel Nascimento Pereira Júnior, ex-secretário de Infraestrutura do município, e André Trajano de Oliveira, que comandou a Secretaria de Cultura. Ambos ocupavam postos de assessor especial no governo estadual.

A lista inclui ainda Ginaldo José Trajano do Carmo, conhecido como Pastor Ginaldo, ex-secretário executivo de Jaboatão e candidato a vereador pelo PL, além de Cledson de Freitas Ribeiro, ex-superintendente de Articulação Política do município. Também foram exonerados Alan Coelho de Araújo, ligado à administração de Gravatá, e José Ivaldo Brandão de Morais, o Zé Ivaldo, que disputou a Prefeitura de Macaparana pelo PL.

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PSD busca espaço no plano nacional

No plano nacional, Kassab tem dado sinais de que pretende construir uma relação próxima com o quarto mandato de Lula. O dirigente, no entanto, não indicou compromisso de apoio automático da bancada do partido às propostas do Executivo. A estratégia é preservar a participação da legenda no governo e, ao mesmo tempo, manter autonomia nas negociações políticas e nas alianças regionais.

Para o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Ernani Carvalho, a aproximação de Raquel Lyra com o Planalto é esperada, inclusive pela necessidade de manter a interlocução institucional para garantir investimentos e políticas públicas para o Estado. Ele avalia, porém, que esse diálogo já existia antes das exonerações e não deve ser entendido exclusivamente como consequência da saída dos aliados do PL.

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"A gratuidade do transporte público no dia da eleição, por exemplo, foi um aceno importante de Raquel a Lula, inclusive elogiado pelo presidente estadual do PT à época. Enquanto parte dos partidos do Centrão declarou apoio a Flávio Bolsonaro após o primeiro turno, o PSD de Kassab manteve a neutralidade até o fim da disputa, assim como a governadora em relação aos candidatos", aponta.

O professor também considera que a vitória de Raquel nas urnas fortaleceu sua posição dentro do PSD e ampliou suas possibilidades de atuação nacional. Segundo ele, Kassab já reconheceu publicamente o peso político da governadora após a reeleição, inclusive ao mencionar a possibilidade de voos maiores na política nacional.

"A governadora tem uma autonomia relativa. O PSD é um partido grande, forte, e ela se torna, eu creio, um dos caciques desse partido hoje", avalia.

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Enfraquecimento do PL?

O cientista político Hely Ferreira também interpreta as exonerações como um movimento de reorganização política, mas pondera que a decisão não representa necessariamente um rompimento ideológico da governadora com o bolsonarismo ou uma mudança definitiva de posicionamento em relação ao governo federal.

Para ele, o PSD historicamente mantém relações com diferentes campos políticos e a neutralidade adotada por Raquel Lyra durante a eleição presidencial está alinhada ao comportamento da legenda. O partido, lembra, já ocupou ministérios durante o governo Lula, mesmo tendo lançado uma candidatura própria à Presidência em 2026.

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Ferreira avalia que a retirada dos indicados do PL pode ter sido uma decisão pragmática da governadora para aproveitar os espaços ocupados pelo grupo na administração estadual e reorganizar sua base de apoio. "Eu vejo mais como um descarte do que propriamente um rompimento", afirma.

O cientista político também pondera que o afastamento de aliados do PL da estrutura estadual não significa, necessariamente, uma perda de força do bolsonarismo em Pernambuco. Segundo ele, a influência de um movimento político não depende exclusivamente da ocupação de cargos na administração pública.

"O bolsonarismo sobrevive independentemente de cargos ou não, porque o bolsonarismo é uma ideologia e ideologia você não destrói", diz.