Randolfe Rodrigues desloca ombro durante jogo de futebol

Da Redação

O vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), confirmou, via redes sociais, que durante inauguração de um campo de futebol no município de Mazagão, na região metropolitana de Macapá, neste domingo, 3, acabou deslocando o ombro.

continua após publicidade .

"Amigos, desloquei o ombro direito quando tentei defender uma bola na manhã de hoje (ontem, domingo), durante a cerimônia de inauguração de uma arena esportiva no município de Mazagão. Estou bem, já em casa, e agradeço o tratamento recebido pelos profissionais de saúde onde fui muito bem atendido", publicou o senador.

Randolfe aproveitou o caso para brincar com a situação. "É aquela história, artilheiro quando vai pro gol acaba acontecendo isso, desloquei o ombro. Isso mesmo, desloquei o ombro! Melhor ficar assistindo o Diego Alves, mesmo!" brincou.

continua após publicidade .

A lesão do senador não atrapalha sua atuação durante os trabalhos da CPI, que deve caminhar para sua última semana de oitivas, de acordo com o presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM).