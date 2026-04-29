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Randolfe: Governo vai sustentar defesa do veto à dosimetria das penas amanhã

Escrito por Flávia Said e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 21:14:00 Editado em 29.04.2026, 21:25:06
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O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que o governo vai seguir sustentando a defesa do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao projeto de lei da Dosimetria, mesmo após a derrota na votação do indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, 29. "Nós vamos sustentar a manutenção do veto, sobretudo, porque se o Congresso Nacional derrubar o veto, vai favorecer organizações criminosas", afirmou.

O Congresso Nacional analisa na quinta-feira, 30, o veto presidencial ao projeto que trata da dosimetria das penas aplicadas aos condenados por tentativa de golpe de Estado, por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. O texto aprovado pode encurtar, por exemplo, o tempo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na prisão em regime fechado.

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Segundo o líder do governo, se a oposição conseguir articular para derrubar o veto, não será uma derrota histórica, "porque a cada sessão do Congresso se derrubam vários vetos do presidente da República e se mantêm vários vetos do presidente da República".

E completou: "Esperamos que o Congresso Nacional não derrube um veto que representará um favor para as organizações criminosas no Brasil".

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CONGRESSO/PL/DOSIMETRIA/LULA/VETO/VOTAÇÃO/RANDOLFE
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