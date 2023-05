Randolfe deixa Rede e critica decisão do Ibama sobre projeto da Petrobras na Foz do Amazonas

Natália Santos (via Agência Estado)

Líder do governo Lula no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues anunciou nesta quinta-feira, 17, a desfiliação do partido Rede Sustentabilidade, legenda a qual estava filiado desde 2015. Em nota enviada à sigla, o parlamentar afirmou que a decisão é de "caráter irrevogável".

A saída de Randolfe ocorre em meio a um embate político com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A titular da pasta se posicionou contra o processo de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Randolfe é a favor.

Nesta quarta-feira, 17, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) barrou o pedido da Petrobras para exploração.

Após decisão do Ibama, Randolfe afirmou em suas redes sociais que a orientação do órgão "não ouviu o governo local e nenhum cidadão" do Estado. O Ibama é vinculado à pasta de Marina Silva.

"Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável do Amapá, para de forma técnica, legal e responsável lutarmos contra essa decisão", disse Randolfe.

No texto em anuncia a desfiliação da Rede, Randolfe cita o nome da ex-senadora Heloísa Helena, uma das fundadoras do partido, mas não faz menção ao nome de Marina Silva, também influente na sigla. Randolfe e Marina disputavam o comando da legenda.

Confira íntegra da nota:

Companheiros e companheiras da REDE SUSTENTABILIDADE:

Nos últimos anos, o povo brasileiro enfrentou a sua quadra mais dramática. A Democracia, há muito conquistada, esteve sob real ameaça.

Neste período, nas ruas, nas instituições e em especial no Parlamento, o nosso partido esteve ao lado dos brasileiros lutando contra o fascismo, e cumpriu um papel histórico com amor, coragem e dedicação. Me honrará para sempre ter sido parte desta jornada épica.

Agradeço o companheirismo e o convívio deste período, em especial levo para toda a vida exemplos de lealdade ao povo, como o da companheira Heloísa Helena, que ontem, hoje e sempre me inspirará.

Minhas palavras trazem, sobretudo, gratidão. Tenho a certeza que continuaremos juntos, nas lutas por democracia, justiça e na construção de uma sociedade livre da fome e da opressão.

Dito isso peço, em caráter irrevogável, a minha desfiliação da REDE SUSTENTABILIDADE.