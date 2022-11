Randolfe brinca no intervalo de partida da Copa: Jogo da PEC está dominado

Eduardo Gayer, Lorenna Rodrigues e Amanda Pupo (via Agência Estado)

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que assiste ao jogo do Brasil na sede do governo de transição junto ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), disse a jornalistas, no intervalo da disputa, que o jogo da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para retirar o Bolsa Família do teto de gastos "está dominado".

"Não precisa ter pressa sobre a PEC, esse jogo está dominado. PEC não é desespero. Se o Parlamento quiser aprovar tudo bem; se o Parlamento não quiser aprovar, também está tudo bem. Tem alternativas", afi'rmou o parlamentar, em tom de brincadeira.

Alckmin assiste ao jogo da seleção ao lado da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, no auditório do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Os dois utilizam camisetas verde e amarela e apostam em um resultado de 2 a 1 para o Brasil.

Gleisi foi questionada no intervalo sobre a apropriação do uniforme canarinho por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e disse que a camisa "é de todos".

Ela também foi questionada sobre a atuação do atacante Neymar - que declarou voto em Bolsonaro no primeiro turno - e alfinetou: "Nem vi ele".