Rafael Greca, prefeito de Curitiba, se filia ao PSD

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto, Ratinho Junior, Rafael Greca e Agostinho Zucchi durante a cerimônia neste sábado

Neste sábado (25), o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, deixou o União Brasil e se filiou ao PSD (Partido Social Democrático). O governador Ratinho Junior, o Assessor de Governo Beto Preto, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e deputados federais e estaduais estiveram presentes na cerimônia, que aconteceu na Sociedade Thalia, em Curitiba.

continua após publicidade .

Em seis anos, esse será o terceiro partido diferente do prefeito da capital paranaense. Em 2016, se elegeu prefeito de Curitiba pelo PMN, em 2019 foi para o DEM e agora se filia à legenda que tem dominado as eleições no estado do Paraná.

A troca de legenda era esperada após a fusão do DEM com o PSL, que deu origem ao União Brasil. No Paraná, a legenda é liderada por Fernando Francischini, adversário político de Greca.