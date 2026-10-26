Rafael Fonteles: presidente Lula conseguiu se conectar mais com população no 2º turno

O governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), afirmou nesta segunda-feira, 26, que o presidente reeleito da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conseguiu se conectar mais com a população no segundo turno e que fará um quarto mandato melhor.

"Ele vai fazer um governo muito mais conectado com o povo, tanto para explicar as suas medidas, como para aprender com o povo o que deve ser feito. E isso as redes sociais permitem", afirmou em entrevista à Globonews.

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Segundo ele, que foi um dos coordenadores da campanha no segundo turno, os tracking internos apontavam para a virada histórica de Lula e as pesquisas preferiram cenário conservador.

Fonteles elogiou o discurso da vitória lulista, dizendo que o presidente estará mais conectado. "O presidente Lula vai estar muito mais conectado para poder, obviamente, fazer um mandato ainda melhor. E você vê nessa característica de adaptabilidade aos novos momentos", completou.