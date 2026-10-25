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Rafael Fonteles: Nordeste será responsável pela vitória de Lula

Escrito por Ana Quinto (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Rafael Fonteles (PT), reeleito governador do Piauí nas eleições de 2026, comentou em entrevista coletiva com trecho publicado nas redes sociais nesta manhã que acredita que o Estado do Nordeste será responsável pela vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Estou muito otimista com essa virada histórica que está acontecendo. A gente sente que o povo tá indo votar. Inclusive idosos com 80, 90, 100 anos. É esse o espírito do nosso time, do nosso campo político. Realmente é uma eleição muito acirrada, mas é o Nordeste que novamente vai dar essa vitória ao presidente Lula."

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